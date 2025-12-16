Обявиха най-добрия футболист за 2025 година

Нападателят на Франция и ПСЖ Усман Дембеле беше обявен за най-добър футболист на 2025 г., според Международната футболна федерация (ФИФА), пише в сайта на организацията.

Миналия сезон, като част от Пари Сен Жермен, нападателят стана шампион на Франция, спечели Купата и Суперкупата на страната, както и трофея на Шампионската лига на УЕФА.

Освен това, играчът, като част от френския гигант, достигна финала на Клубното световно първенство.

Миналият сезон 28-годишният нападател участва в 53 мача във всички турнири, в които отбеляза 35 гола и направи 16 асистенции.

