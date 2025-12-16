Спорт

Обявиха най-добрия футболист за 2025 година

Според ФИФА

Обявиха най-добрия футболист за 2025 година
16 дек 25 | 20:37
181
Стандарт

Нападателят на Франция и ПСЖ Усман Дембеле беше обявен за най-добър футболист на 2025 г., според Международната футболна федерация (ФИФА), пише в сайта на организацията.

Миналия сезон, като част от Пари Сен Жермен, нападателят стана шампион на Франция, спечели Купата и Суперкупата на страната, както и трофея на Шампионската лига на УЕФА.

Освен това, играчът, като част от френския гигант, достигна финала на Клубното световно първенство.

Миналият сезон 28-годишният нападател участва в 53 мача във всички турнири, в които отбеляза 35 гола и направи 16 асистенции.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай
1 Коментара
fixEmivy
преди 21 минути

Время быть в курсе последних событий в спорте. Зацепил материал про Актуальные новости и аналитика в мире спорта. Вот, делюсь ссылкой: &lt;a href=https://moskvacska.ru/&gt;https://moskvacska.ru/&lt;/a&gt; Будьте на связи и следите за нашими будущими обновлениями.

Откажи