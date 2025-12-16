Порто не спира в Португалия! 13 победи и комфортен аванс

Лидерът в португалското първенство Порто възстанови преднината си от пет точки на върха в класирането, след като победи с 3:1 Ещрела Амадора. След 14 изиграни кръга „драконите“ имат 40 точки, постигнати след 13 победи и едно равенство, и продължават уверено похода си към титлата. Втори е Спортинг, а трети остава Бенфика с 32 точки.

Гостите от Ещрела Амадора, в чийто състав българският защитник Атанас Чернев остана на резервната скамейка, заемат 14-о място с 14 точки, като имат аванс от четири точки пред Каса Пия, който е 16-и и се намира в зоната на плейофите за оцеляване.

Порто поведе в 17-ата минута, когато Саму Омородион отново показа отличната си форма. Нападателят реализира дузпа, отсъдена за нарушение на Отавио, който заместваше Чернев в центъра на защитата, срещу Алберто Коща. Домакините контролираха играта и създаваха положения, но след около час игра допуснаха изравняване.

Сидни Кабрал демонстрира агресия и решителност, отне топката, проби по фланга и центрира, а Абрахам Маркуш се разписа с мощен удар с глава за 1:1. Радостта на гостите обаче беше кратка, защото само три минути по-късно Порто си върна преднината след корнер, при който в наказателното поле настъпи пълен хаос, а Франсиско Моура отблизо направи 2:1.

Третото попадение падна в 73-ата минута след сходна ситуация. Първоначално Саму Омородион и Алберто Коща претендираха за гола, но повторенията показаха, че става дума за автогол на Сидни Кабрал, с което крайният резултат беше оформен.

В останалите срещи от кръга Брага се изкачи на четвъртото място с 25 точки след минимална победа с 1:0 над Санта Клара. Насионал (Мадейра) е 12-и с 15 точки, след като въпреки ранно изгонване на свой футболист успя да надделее над Депортиво Тондела с 3:1. Тимът от Тондела остава с 9 точки и е предпоследен, 17-и в класирането, сериозно застрашен от изпадане.

