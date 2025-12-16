ЦСКА е пред втори важен трансфер

ЦСКА опитва да уреди второ крило от Южна Америка преди трансферния прозорец да е отворил официално, съобщават колегите от "Тема Спорт".

Преди няколко дни "армейците" изненадващо представиха колумбиеца Алехандро Пиедраита, който за последно носи фланелката на елитния аржентински Химнасия Ла Плата. В момента клубът е в заключителни преговори с още един флангови футболист от Южна Америка, които се очаква да бъдат финализирани успешно съвсем скоро.

Целта пред "червените" е по-голямата част от зимната селекция да бъде завършена още преди заминаването за лагера в Турция на 11 януари. Новите футболисти ще са между трима и петима, като подсилване по фланговете е първият приоритет, към който от ЦСКА са се насочили.

Както е известно, през есента типичните крила в състава бяха единствено Мохамед Брахими и Кевин Додай, които обаче не успяха да се наложат в отбора на Христо Янев. Така треньорът бе принуден да използва формации без изявени флангови нападатели, а освен това преквалифицираше на тези позиции Питас и Илиан Илиев.

