Легендарен английски национал мислел за самоубийство

Легендата на Челси Джон Тери се върна към най-болезнения момент в кариерата си и направи шокиращо разкритие.

През неговата глава са минали дори мисли за самоубийство след пропуснатата дузпа срещу Манчестър Юнайтед във финала на Шампионската лига през 2008 г.

Тогава Тери беше капитан на Челси и щеше да донесе трофея на своите, ако беше отбелязал от 11-те метра.

Той обаче се подхлъзна и не уцели вратата, а впоследствие Юнайтед триумфира.

Подхлъзването на Тери си остана емблематичен момент от онзи финал на стадион "Лужники" в Москва и сега 45-годишният бивш играч се върна към тежкия момент.

"Поглеждайки назад ми се иска тогава да бях говорил с някого, защото си спомням, че след мача всички се върнахме в хотела и аз бях на 25-ия етаж в Москва. Просто гледах през прозореца, повтаряйки си: "Защо? Защо?"

"Не казвам, че ако имах възможност, щях да скоча, но знаете, че такива мисли минават през главата ви в такъв момент. Тогава момчетата дойдоха и ме отведоха долу. Това са онези моменти, в които си задаваш въпроса какво е можело да стане. Никога няма да разбереш, нали?" разказа Тери в подкаста на Рийс Мени.

"3-4 дни по-късно се събрахме с националния отбор на Англия, така че седяхме на една маса с играчите на Манчестър Юнайтед, което беше най-лошото нещо на света", спомни си още славният бранител.

В крайна сметка Тери все пак спечели купата от Шампионската лига.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com