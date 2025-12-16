Нова драма! Клубът на Бойко Борисов обяви края

Преди пет дни Витоша Бистрица игра на стадион „Георги Аспарухов“ в мач от 1/8-финалите за Sesame Купа на България, а сега обяви, че преустановява участие в Трета Югозападна Група.

Ето какво написаха от Витоша Бистрица:

ФК Витоша Бистрица преустановява участие в Трета Югозападна Група.

Поради необходимостта от сериозен финансов ресурс за постигане на по - високи цели и връщането на отбора в Професионалният Футбол, ФК Витоша Бистрица преустановява участието си в ЕлитБет Трета Лига.

При наличие на сериозен интерес за финансиране, стабилизиране и подкрепа към любимият ни клуб, всеки е добре дошъл.

Ръководството ще насочи усилията си изцяло в ДЮШ. Целите пред клуба, ще бъдат изграждане и създаване на млади футболисти и интегрирането им в мъжкият футбол.

Условията, които предлага клуба за развитието и спокойствието на младите ни таланти в школата продължават да са едни от най-добрите.

Малки Тигри мечтайте, трудете се и давайте максимума във всяка тренировка, защото вие сте бъдещето!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com