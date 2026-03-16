Играчите на Ливърпул - не знаем какво се случва

Равенството 1:1 срещу Тотнъм е голямо разочарование за английския футболен клуб Ливърпул, заяви халфът Доминик Собослай. Унгарският национал даде преднина на "червените" в 18-ата минута, но Ричарлисон изравни в 90-ата и двубоят завърши наравно 1:1.

"Разочарованието е голямо. Не знам какво стана, честно казано. Отново ни вкарват в последната минута, а това не знам за кой път се случва този сезон. Наистина не знам защо става това, но е задължително да се събудим", заяви Собослай, цитиран на клубния уебсайт.

"През първото полувреме играехме много добре. Контролирахме мача и те нямаха положения, ако изключим два удара с глава. За втората част не знам какво се случи. Просто не правехме нещата от първата и въпросът е защо. Трудно ни е, но трябва да останем сплотени", каза още той.

С това равенство Ливърпул остава на пето място в класирането с две точки пасив от позициите, които гарантират футбол в Шампионската лига през есента.

