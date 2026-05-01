Прикриват ли нещо в катастрофата с 5-те жертви

Тежка катастрофа, в която загинаха петима души, предизвика доста коментари.

По първоначална информация мъжете са от Монтанско и пътували към обект в София, където работели.

Сигналът за катастрофата е подаден около 7:00 ч. тази сутрин. Лек автомобил с петима мъже в него се движи в посока в София. Колата навлиза в насрещното движение и се удря челно в ТИР, предава Bulgaria ON AIR.

"Алкохолната проба е отрицателна, загинали са пет лица, ПТП-то е изключително тежко. Причините ще се установяват чрез автотехническа експертиза", каза Радка Цекова - зам.-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура София.

"Товарният автомобил видно си е спрял в лентата, той няма как да избегне удара. Той е спрял и лекият автомобил се е блъснал в него", отбеляза Симеон Искренов от Европейски център за транспортни политики.

Заради катастрофата движението в района остана затворено в продължение на часове. То се пренасочваше през обходни пътища, а това доведе до образуването на километрични опашки.

Мнението на експертите

"Това, което мен ме учудва, е че при изключителна секретност – над 3 км е отцепеният периметър. Аз разбирам, че не трябва да се допускат външни лица, но 3 км е малко прекалено. Не се пуска нито да се огледат пътни знаци, което ме навява на мисълта, че някой се опитва нещо да промени, да прикрие, за съжаление", коментира Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Според пътните експерти участъкът, в който е станала катастрофата, е опасен и са необходими мерки за неговото обезопасяване.

Огледът на местопроизшествието продължи с часове. Вече е образувано досъдебно производство.

Водачът на товарния автомобил ще бъде разпитан в качеството му на свидетел.

