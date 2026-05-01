Камиони блокират границата с Турция. Опашки на Капитан Андреево и Лесово

Движението на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на границата с Република Турция е изключително интензивни на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“. Данните са от тази сутрин и показват сериозно струпване на тежкотоварен трафик.

Натоварването се очаква да се запази високо през целия ден, особено при износа към Турция и Близкия изток. Шофьори съобщават за бавно придвижване и удължено време за преминаване.

По експертни оценки причината е комбинация от засилен търговски поток в края на седмицата и натрупване на камиони от предходни дни. Допълнително влияние оказват и логистични затруднения от турска страна, които забавят обработката на превозните средства. Властите призовават водачите да планират пътуванията си внимателно и да използват алтернативни маршрути, когато е възможно. Очаква се пикът на натоварването да продължи и в следващите 24 часа.

Трафикът на всички гранични преходи с Румъния е нормален. На граничен пункт Русе - Гюргево обаче се извършват ремонтни дейности в българския участък на моста, като движението се регулира и преминаването става поетапно.

Ситуацията по границата с Гърция също остава спокойна, като движението е нормално на всички пунктове. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ - всички видове превозни средства.

Нормален е трафикът и на граничните контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и Република Сърбия, без данни за затруднения към този час.

