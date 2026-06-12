Границите са проходими, трафикът остава нормален

Нормален е трафикът на граничните пунктове и преходи със съседните държави, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“. Информацията показва спокойно движение по всички основни направления.

Няма данни за сериозни струпвания на автомобили, автобуси или товарни превозни средства. Пътуващите все пак трябва да следят актуалната обстановка, тъй като при засилен туристически поток през деня е възможно временно забавяне на най-натоварените пунктове.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. На граничния преход Русе-Гюргево се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение. Движението се регулира, което може да доведе до по-бавно преминаване в отделни периоди от деня.

На границата с Гърция трафикът също е нормален на всички гранични преходи. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Турция, с Република Северна Македония и със Сърбия. За пътуващите към курортите в Гърция и Турция ранните часове остават по-подходящи за преминаване, особено в дните около уикенда.

Шофьорите трябва да проверят предварително валидността на документите си и да предвидят допълнително време при маршрут през участъци с ремонти. При пътуване с товарни автомобили е важно да се съобрази режимът на отделните пунктове, тъй като не всички гранични преходи допускат тежкотоварен трафик.

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