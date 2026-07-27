На косъм от трагедия! Кола се вряза в ресторанта на Лео Бианки (ВИДЕО)

Автомобил се вряза в ресторанта на Лео Бианки в столичния квартал Драгалевци. За случилото се съобщи самият телевизионен водещ и ресторантьор в профила си във фейсбук.

„Нямам думи! Днес в ресторанта ни имаше толкова много хора и деца. За щастие, кашпите предотвратиха трагедия. Жегата ли беше? Здравословен проблем? Или прекалено много алкохол или наркотици? Живеем само веднъж – бъдете по-внимателни!“, написа разтърсеният Лео Бианки.

По думите му единствено масивните кашпи пред заведението са спрели автомобила и са предотвратили тежък инцидент, въпреки че по това време ресторантът е бил пълен с посетители, сред които и много деца.

Малко по-късно Бианки публикува и второ послание, в което насочва вниманието към проблема с високата скорост по улицата.

„Няколко пъти съм предупреждавал общината в Драгалевци, че по този участък автомобилите се движат с прекалено висока скорост. Но, докато някой не пострада тежко или не загине, явно няма да бъде направено нищо. Тогава вече ще бъде твърде късно!“, заяви той.

Към момента няма официална информация каква е причината автомобилът да излезе от пътното платно. Не е ясно дали става дума за здравословен проблем на водача, техническа неизправност или друга причина. Очаква се компетентните органи да изяснят обстоятелствата около инцидента.