На косъм от трагедия! Кола се вряза в ресторанта на Лео Бианки (ВИДЕО)
Единствено масивните кашпи пред заведението са спрели автомобила
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Единствено масивните кашпи пред заведението са спрели автомобила
Григор идвал в италианския ресторант още с Никол Шерцингер
Пусна най-чаканата снимка
Самия той съобщи за щастливата новина
Чаровникът прави най-важната крачка
Италианският маестро е поредният шеф-готвач, гостуващ в 5-звездния хотел в село Баня в серия от кулинарни събития
Какво следва
В началото на годината Бианки изненада майката на децата си, като й предложи брак в родната им Италия
Напоследък животът на топ готвача се превърна в ад
Део навил авера си за турне във Варна, където той се влюбил в бъдещата си жена
Кулинарят се сбогува с най-добрия си четирикрак приятел
"Ти винаги си бил моят гръбнак"
Дрога и рак убиват сестрата и майката на топ готвача
Лео Бианки и Катето Евро демонстрират как можем да готвим заедно в кухнята с най-малките в дома си
Лео Бианки направи първата си песен на майчин език. Парчето, което се казва "Se Torno", бе пуснато в сайта за видео споделяне YouTube точно в 20 часа...
Италианският готвач и шоумен Лео Бианки се похвали със специален подарък. За него той изрази големите си благодарности на капитана на "Левски" Веселин...