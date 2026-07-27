На пешеходна пътека! Шофьор блъсна общински съветник и детето му

Шофьор блъсна мъж и 8-годишния му син на пешеходна пътека в Червен бряг, след което избяга. Случаят е от събота вечерта. При инцидента няма пострадали.

Пробата за алкохол на 36-годишния водач е отрицателна. На шофьора е съставен акт за нарушения, сред които за неподаден мигач при завой и неспиране на знак "Стоп". По информация на полицията тест за употреба на наркотици се извършва по преценка на органите на реда.

Потърпевшият Петко Петков е общински съветник в Червен бряг. Той разказа, че автомобилът не спира на пешеходната пътека и удря детето му. „След удара шофьорът избяга от местопроизшествието. Половин час по-късно пристигна екип на полицията. Самоличността на водача беше установена и му беше съставен акт”, заяви Петков.

По думите му пешеходната пътека е обновена преди около две седмици и се намира на едно от най-видимите места в града. „Нямам обяснение как се е случило това. Видях регистрационния номер на автомобила и му се обадих, защото го познавам. Той ми каза: „Вие ли бяхте? Не спрях, защото видях, че ви няма нищо”. На следващия ден отново шофираше. Книжката му не беше отнета, а тест за наркотици не му беше направен”, твърди Петков.

Майката на детето Поля Виткова също коментира случая. По думите ѝ синът им е силно изплашен след инцидента. „Опитваме се да говорим с него. Той е на 8 години и вече разбира какво се е случило. За щастие няма физически наранявания, но преживя огромен шок”, каза тя.

Виткова разказа, че е станала свидетел на инцидента от балкона на дома си. „Шокирани сме както от поведението на шофьора, така и от реакцията на институциите. Очаквахме подкрепа и защита от полицията. Вместо това още на следващия ден наши познати ни съобщиха, че същият човек отново шофира из града”, заяви тя. По думите ѝ със семейството са се свързали следователи, които им казали, че водачът е бил засичан през годините за нарушения, свързани с незаконни цигари и нерегламентирана таксиметрова дейност.

Кметът на Червен бряг Атанас Атанасов изрази подкрепа към семейството и заяви, че подобни случаи са показателни за липсата на отговорност на пътя и зачестяват в цялата страна.