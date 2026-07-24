Камионите спират по „Тракия“ и „Струма“ в най-натоварените часове

Важни ограничения и промени в движението влизат в сила днес и в неделя по основните маршрути към Черноморието, Гърция и граничния пункт „Кулата“. В най-натоварените следобедни часове камионите над 12 тона няма да се движат по магистралите „Тракия“ и „Струма“, както и през Кресненското дефиле. Целта е да се намалят колоните, опасните изпреварвания и рискът от катастрофи.

Днес забраната ще важи от 16:00 до 23:00 часа, а в неделя - от 15:30 до 22:00 часа.

Камионите над 12 тона, които пътуват към Бургас или се връщат от морето, могат да използват Подбалканския път I-6.

За тежкотоварните автомобили към „Кулата“ обходът е през Симитли, Гоце Делчев, село Чучулигово и село Кулата. Маршрутът важи и в обратната посока.

Ограничението не се отнася за автобуси, автомобили с опасни товари, камиони с живи животни, бързоразвалящи се храни и товари на температурен режим. Изключени са също специализираните екарисажни автомобили и машините на пътноподдържащите фирми.

Край Симитли ще има и реверсивно движение. Днес автомобилите към „Кулата“ ще използват две ленти, а трафикът към София ще преминава в една. В неделя организацията се обръща - две ленти ще бъдат осигурени към София и една към „Кулата“.

Шофьорите могат да следят натоварването в реално време чрез интерактивните карти на АПИ и Националното тол управление. Те показват броя на преминалите автомобили през последните 15 минути и през последния час.

От АПИ призовават водачите да не предприемат рискови изпреварвания и да не използват аварийната лента като допълнителна лента при задръстване. Така се блокира пътят на линейки, пожарни и полицейски автомобили при инцидент.