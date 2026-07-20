Ад по пътя за Гърция! Шофьори слизат от колите в Кресненското дефиле

Нова отпускарска драма се разиграва по пътя към Гърция. Километрична колона задръсти Кресненското дефиле, а изнервени шофьори започнаха да слизат от автомобилите си и да се разхождат край пътя. Трафикът почти не помръдва, а пътуването от Симитли до Кресна отнема повече от час и половина, предупреждават попаднали в капана водачи.

Засега няма данни за катастрофа, аварирал автомобил или друго произшествие, което да е блокирало движението. Според пътуващи в обратната посока виновникът е добре познат - огромният поток от автомобили към Гърция. „Хора излизат от колите и се разхождат до пътя. Не видях катастрофа“, разказва цитиран от Фокус шофьор, преминал покрай колоната.

Друг водач описва картината още по-драматично. „Кошмар е. От Симитли до Кресна се пътува повече от час и половина. Колоната почти не помръдва - спиране на всеки километър“, споделя той.

По думите му задръстването стига чак до светофара в Кресненското дефиле, който отново е заподозрян като един от главните виновници за огромното забавяне. „Ако сте тръгнали натам, въоръжете се с търпение и предвидете много повече време за път“, съветва шофьорът.

Тапата е отбелязана и в приложението Waze. Тя започва още от Симитли, веднага след слизането от автомагистрала „Струма“, а на места автомобилите буквално чакат на едно място.

Ситуацията превърна пътуването към гръцките плажове в изпитание още преди туристите да са стигнали границата. Вместо море и фрапе, мнозина получиха горещ асфалт, нерви и дълго висене в колоната.

Кресненското дефиле отново се оказа тясното място по един от най-натоварените летни маршрути. При силен трафик към Гърция дори без катастрофа са достатъчни няколко по-бавни участъка и светофарът, за да се натрупа колона от километри.