В разгара на сезона: Обявиха проблем с винетките

В разгара на летния сезон се задават проблеми с винетките.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщиха, че електронната система за събиране на пътни такси ще премине през планирани актуализации, което може да доведе до временни затруднения при плащанията в онлайн платформите и на терминалите за самообслужване.

На 22 юли (сряда) от 22:00 ч. до 1:00 ч. на 23 юли (четвъртък), както и на 31 юли (петък) от 22:00 ч. до 1:00 ч. на 1 август (събота), ще се извършват дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси.

Националното тол управление препоръчва на водачите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта.

Актуализацията няма да засегне автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.