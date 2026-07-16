Нещо необичайно сполетя д-р Ненков. Той разкри подробности

В необичайна ситуация се озова д-р Мирослав Ненков в София и Варна.

Бившият министър на здравеопазването разказа за нея си в социалните мрежи:

"Добро утро, Приятели. Плювните са станали неделима черта за част от нас. Плювни по всичко мърдащо. Та в тази връзка ще ви разкажа една история от вчера и днес.

В рамките лечебният ми процес, преди 3 седмици изпих ниска доза Йод 131. Това е радиоактивен елемент. Та вчера минавам проверка на сигурността на летище София и внезапно до мен се появиха двама гранични полицаи, които с делово-любезен тон ме поканиха да ги последвам. Дали не си изкарах акъла, а?

Вървя аз след тях и ги уверих, че се предавам. Единият от тях ме попита дали не съм преминавал през някакви медицински процедури. Чак тогава загрях. Извадиха една машинка с размера на бар код четец. След десетина секунди машината отчете Йод 131! Направо паднах.

Същата процедура са повтори и на летище Варна. Същото професионално-любезно отношение. Оказа се, че "вратите" през, които се преминава измерват и радиация. Та ние се оплакваме, ревем, а някой някъде работи и обновява, в случая, системите за сигурност. При това на такова ниво, че хващат миниатюрни необичайности. Ето пример, Приятели, чи да плюем и да храчим, вървим напред.

Аз лично благодаря на момчетата и момичетата от Граничната ни полиция, че се грижат за сигурността на всички- и плюещи и нормални."