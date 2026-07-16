Шок! ТЕЛК сваля проценти и пенсии, без болните да са оздравели

Все повече хора с тежки заболявания получават по-нисък процент инвалидност при преосвидетелстване от ТЕЛК, въпреки че здравословното им състояние не се е подобрило. Само от началото на годината са обжалвани над 12 800 решения, а през миналата година броят им е достигнал близо 23 500, съобщава бТВ.

Справка на Министерството на здравеопазването показва, че до НЕЛК стигат близо 9 процента от всички експертни оценки. За засегнатите намаляването на процента често означава по-ниска пенсия, загуба на право на чужда помощ или пълно спиране на единствения им доход.

Преди две години системата беше променена, като заявленията започнаха да се разпределят на случаен принцип между комисии в цялата страна. Целта беше по-бързо произнасяне, но пациентите вече обикновено не се явяват лично, а състоянието им се оценява само по документи.

От тежко сърдечно заболяване до нулев процент

Животът на Огнян се променя през декември 2019 г., когато лекарите откриват инфекциозен ендокардит на аортната клапа. Младият мъж е опериран спешно, поставена му е изкуствена клапа, а по-късно и пейсмейкър, с който ще остане до края на живота си.

„Казаха, че трябва да се оперира на секундата, защото, ако се откъсне парче от бактерията, може да запуши кръвоносен съд и да има фатален край“, разказва майка му Ивелина Георгиева.

През 2020 г. Огнян получава решение на ТЕЛК с 80 процента трайно намалена работоспособност. Следващите комисии дават сходни оценки, но при последното преосвидетелстване документите му са изпратени в Кърджали.

„Оказа се, че нито един от лекарите не е от специалността на неговото заболяване“, заяви майка му.

Новото решение не определя никакъв процент намалена работоспособност. Инвалидната пенсия е спряна и Огнян остава без доход.

„Изведнъж от 70 процента - нула. Не може просто така да напишеш нула. На него клапа няма да му порасне, няма да махне пейсмейкъра и ще пие лекарства до живот“, каза Ивелина Георгиева.

Семейството е обжалвало. От НЕЛК съобщиха, че е образувано административно производство, а случаят ще бъде преразгледан на 17 юли след цялостна оценка на медицинската документация.

Не може да ходи, но процентът й пада

Сходна е историята на 63-годишната Валентина Цекова, която е работила дълги години като санитар. След няколко операции и поставяне на импланти тя почти губи способността си да се движи самостоятелно.

„Мога да стъпя на здравия крак и с помощта на патерица и човек до мен да седна в инвалидната количка. Ако няма някой тук, просто не мога“, разказва жената.

През 2023 г. Валентина получава решение със 79 процента трайно намалена работоспособност за срок от три години. След влошаване на състоянието личният лекар я съветва да поиска ново освидетелстване с надежда да получи по-висок процент и право на чужда помощ.

Вместо това оценката ѝ е намалена до 54 процента. Тя не получава чужда помощ, а инвалидната й пенсия пада до 295 евро.

От НЕЛК уточняват, че решението не е било обжалвано в законовия срок и вече е влязло в сила. При ново влошаване Валентина може отново да поиска преосвидетелстване, но трябва да представи медицински документи.

Жената обяснява, че не е обжалвала, защото при такава процедура пенсията временно се спира до новото решение, а тя няма друг доход.

„Сто двадесет и пет евро плащам за квартира. Като се купят лекарствата, за мен нищо не остава“, каза Валентина, показвайки медикаментите, които приема всеки ден.

Тя отправи и тежко обвинение към системата, че по-добри решения получават хора, които могат да платят. Няма представени доказателства в подкрепа на твърдението ѝ.

Комисиите не виждат човека

Заместник-председателят на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания Веска Събева посочи като основен проблем оценяването единствено по медицински документи.

„Всички искахме системата да работи по-бързо, но никой не помисли откъде ще излезе проблемът. Не се вижда човекът и затова не може да се даде напълно обективна оценка“, заяви тя.

По думите ѝ лекарите могат да определят точния процент само въз основа на информацията, с която разполагат. Ако състоянието не е описано подробно, комисията може да не получи реална представа за ограниченията на пациента.

„Като го няма и не го виждат, лекарите трябва да гадаят на кълбо дали наистина има тези увреждания. Когато не е написано, то не обективизира състоянието му“, обясни Събева.

Тя съветва пациентите да настояват всяко тяхно заболяване, ограничение и проведено лечение да бъдат подробно отразени в документацията и електронното здравно досие.

Обжалването спира пенсията

Всяко решение на ТЕЛК може да бъде оспорено пред НЕЛК в срок от 14 дни. Процедурата обаче често е продължителна заради натрупаните хиляди жалби, а през времето на разглеждането инвалидната пенсия може да бъде спряна.

Така хората са поставени пред тежък избор - да приемат по-ниския процент или да останат без средства, докато чакат новото произнасяне.

Събева уточни, че пожизнен срок се дава при окончателни и необратими състояния като ампутация или слепота. Когато в решението са включени и заболявания, които могат да се проследяват и променят, комисията може да определи ограничен срок за цялата оценка.

За пациентите като Огнян и Валентина обаче остава болезненият въпрос как тежко и трайно увреждане може внезапно да бъде оценено като значително по-леко, без човекът да е оздравял.