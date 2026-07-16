Водната криза отново надвисна над Плевен

Плевен отново е изправен пред реална опасност от воден режим, въпреки усилените действия за предотвратяването му. Ключовият довеждащ водопровод от Черни Осъм е с изтекъл още през 2019 г. експлоатационен срок, а загубите по мрежата остават сериозен проблем. При рязко влошаване на ситуацията водата може да бъде спирана през тъмната част на денонощието. Това заяви областният управител Иван Петков в пред БНТ.

Плевен преживя тежки ограничения на водоснабдяването и през миналото лято, когато през нощта беше намалявано налягането и високите части на града оставаха без достатъчно вода. През юли 2026 г. ВиК продължава почти ежедневно да съобщава за аварийни и планирани ремонти по вътрешната мрежа.

Водопроводът е трябвало да бъде сменен отдавна

На 26 юни в Министерския съвет е проведена среща за безводието в Плевен и областта. Сред набелязаните мерки са ремонтът на довеждащия водопровод от Черни Осъм и промени по водохващането. „Експлоатационният срок е изтекъл още през 2019 година“, подчерта Петков.

По думите му се провеждат редовни срещи с ръководствата на ВиК-Плевен и ВиК-Ловеч. Институциите следят количествата от Черни Осъм, както и възможностите за подаване на допълнителна вода през помпените станции „Крушовица“ и „Биволаре“.

„Следим потока на водоподаването и как се завиряват рововете около помпените станции чрез подаването от язовир „Горни Дъбник“ със съдействието на „Напоителни системи“, обясни областният управител.

Нощният режим остава резервен вариант

По-хладното лято засега облекчава положението и намалява потреблението. Това обаче не премахва риска, ако притокът към системата намалее или възникнат нови големи аварии. „Към момента природата е благосклонна към плевенчани“, заяви Петков.

Той уточни, че ВиК полага усилия да осигурява необходимите количества. При сериозен недостиг се подготвя вариант ограниченията да важат само през нощта. „Ако има режим на водата, той да бъде само в тъмната част на денонощието“, посочи областният управител, позовавайки се на информация от управителя на ВиК-Плевен.

Подмяната започна, парите още се чакат

Община Плевен работи за намаляване на загубите чрез подмяна на подземни участъци от водопроводната мрежа. Ремонтите по две улици вече са напълно завършени, но обновяването трябва да продължи поетапно в по-голяма част от града.

Основната пречка остава финансирането. Петков настоя обещаните още през миналата година средства да бъдат предоставени, за да не спре подмяната на компрометираната инфраструктура. „Необходимо е финансирането, което беше обещано миналата година, да бъде получено за продължаване на ремонтните дейности“, заяви той.

Според областния управител са нужни последователни планове, а не отделни ремонти само на най-аварийните места. Без цялостна подмяна на остарелите съоръжения Плевен ще продължи всяко лято да влиза в битка за достатъчно вода.