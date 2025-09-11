Горещо от Плевен! Пада ли скоро водният режим

„Надявам се в най-скоро време водният режим в Плевен да бъде облекчен.

В един от сондажите има вода, утре се чака информация дали е годна за пиене.

Ако е, ще бъде свързан с водопреносната мрежа“, заяви пред БНР новият областен управител на Плевен Мартин Мачев. По думите му този сондаж може да донесе първото реално облекчение за жителите, които от седмици търпят ограничения.

Напредък по ремонти и поддръжка

Мачев изреди конкретни действия на терен: „Другото положително е подмяната на тръба ул. „Георги Кочев“ и там се очаква да изчезне загубата, подменят се тръби и на в „Сторгозия“. Почистен е и каналът при Долна Митрополия.“

Тези ремонти, според него, ще намалят загубите и ще улеснят нормализирането на водоподаването.

Срещи и координация между институциите

Новият областен управител разказа, че вече е провел среща с кмета на Плевен д-р Валентин Христов, за да се уточни какво е изпълнено и какво предстои.

„Днес предстоят срещи с директорите на институции, утре в 10 ч. се свиква кризисния щаб, да видим какво е направено и какво предстои. За мен е важно да работим в екип и да подаваме информация към гражданите, какво се случва и какво предстои“, каза той и обеща пълна прозрачност и достъп до информация.

Финансиране и следващи стъпки

Мачев обясни, че училища и детски градини вече имат осигурено финансиране от Министерството на образованието за поставяне на хидрофори, но процесът върви трудно. В някои училища все още няма поръчани съоръжения и се очаква те да дойдат от чужбина, а на други места фирмите са доставили хидрофори, но няма кой да ги монтира.

Той подчерта и ангажимента на правителството: „Каквото зависи ще бъде направено, за да се успокоят плевенчани. Ако водата в сондажа не е годна за пиене, продължаваме с нови такива. Дори и да е годна пак продължаваме с още два, единият е с. Брестовец.“

Мачев завърши с увереност, че проблемът с безводието ще бъде решен „в най-кратки срокове“.

