Плевенчани блокират пътища заради водната криза
Ще бъде блокирано и движението в центъра на Плевен по същото време
Ще бъде блокирано и движението в центъра на Плевен по същото време
Родители и експерти предупреждават, че течаща вода има само в 2–3 училища
Новият областен управител с надежда за облекчаване на водоподаването
Кризата с водата беше обсъдена и на извънредно заседание на Комисията по околната среда и водите в п...
Постъпващите водни количества за града и селищата продължават да намаляват