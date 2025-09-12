Лоша новина за учениците от Плевен за новата учебна година

Учениците в Плевен може да посрещнат 15 септември без течаща вода в училищата.

Ключът е в резултатите от пробите на първия сондаж край с. Ясен. Ако водата е годна за пиене, тя ще бъде вкарана във ВиК-мрежата и ще стигне до чешмите. Решението се очаква днес в 10:00 ч., когато областната администрация ще обяви данните от проучвателните сондажи, предаде бТВ.

До този момент няма официален ангажимент, че водата ще потече навреме за старта на учебната година.

Въпроси без отговор

Проверка докъде е стигнал процесът по преглед на първия сондаж продължава. Представители на ВиК-Плевен, областната администрация и общината отказаха да дадат мнение. Гласът на гражданите дойде от Борислав Цветанов – член на общинска комисия със специалисти и гражданско участие.

„Винаги мерките са забавени, не са превантивни. За учениците предстои поредното пълно безумие – само в 2 или 3 училища ще имат течаща вода за тоалетните“, каза той.

Цветанов допълни, че вчерашната среща с институциите не е дала отговор кога точно ще има вода, като всичко зависи от днешните лабораторни резултати.

Сондажът като спасителен план

Проучвателните сондажи в района на с. Ясен започнаха още през август, за да осигурят допълнителен воден ресурс и да компенсират загубите по остарялата мрежа. Ако пробите потвърдят, че водата е чиста и годна, тя ще бъде пусната по тръбите – първа стъпка към нормализиране на снабдяването. Дотогава обаче Плевен остава в режим на очакване, а директорите на училища и родителите – пред дилемата как да посрещнат първия звънец без базова хигиенна сигурност.

„Къде беше държавата, която знае, че на 15 септември децата започват училище?“, пита Цветанов и критикува прехвърлянето на отговорности към директорите за хидрофори и проекти, вместо ясно решение на системния проблем.

