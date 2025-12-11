Наш град търси ключови позиции за работа

В Монтана се откриват 17 нови работни позиции за висококвалифицирани специалисти, съобщиха от дирекция „Бюро по труда“.

Фирма „Проучване и добив на нефт и газ“ АД търси енергетик, а „Пътинженеринг М“ обявява свободно място за инженер по строителство. Фирма „ЗАИ“ АД – Берковица предлага позиция за търговски посредник.

Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Стамен Илиев“ набира 12 лекари по специалности като пневмология и фтизиатрия, ендокринология и болести на обмяната, обща и клинична патология, акушерство и гинекология, физикална и рехабилитационна медицина, вътрешни болести, педиатрия, кардиология, психиатрия и ортопедия и травматология. Освен тях, болницата търси магистър-фармацевт и медицински лаборант с висше образование.

Регионалният исторически музей в Монтана обявява свободно място за уредник с квалификация по археология, а училище „Свети свети Кирил и Методий“ в село Лехчево, община Бойчиновци, търси учител за начална степен на обучение.

В подкрепа на завръщащите се българи и желаещите да започнат работа в населено място с до 50 000 жители, Министерството на труда и социалната политика (МТСП) представя мярката „Избирам България“. Финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси“, тя се реализира чрез два компонента.

Първият компонент е насочен към български граждани, които са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца или са завършили образование зад граница. Вторият цели да насърчи хората, които вече живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители, обясни заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, съобщи БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com