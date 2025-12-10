Промяна в срока за личните карти. Засяга всички

Най-накрая гражданите сами ще избират срока на валидност на личните си карти.

Правителството одобри ключови промени в издаването на български лични документи и правилата за пребиваване на чужденци. На днешното си заседание Министерският съвет прие постановление, с което се дава възможност на пълнолетните граждани сами да избират срока на валидност на личните си карти – 5 или 10 години.

Централизирано издаване и електронна идентичност

С промените в Правилника за издаване на български лични документи се въвежда изцяло централизирано персонализиране на документите. Процесът ще се осъществява от дирекция „Български документи за самоличност“ към МВР.

Новите правила улесняват и работата с електронната идентичност. Гражданите ще могат да подават заявления за издаване на удостоверения за електронна идентичност както при вадене на нова лична карта, така и за вече издаден документ. Регламентират се и процедурите за спиране, възобновяване и прекратяване на електронната идентичност, записана в чипа на документа.

В заявленията вече ще се обработват и данни за електронна поща и телефон за връзка, за да се подобри комуникацията с администрацията.

Разрешително за „дигитални номади“

Кабинетът въвежда и нов тип разрешение за пребиваване – за т.нар. „дигитални номади“. Това става чрез промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците.

Новата мярка ще позволи на чужденци да пребивават в България без да имат трудови правоотношения с местен работодател. Целта е страната да привлече висококвалифицирани специалисти в сферата на иновациите, високите технологии и творческата индустрия, които да работят дистанционно, ползвайки българската инфраструктура и интернет свързаност.

Правителството реши още, че държавните такси за услугите на Агенцията по заетостта ще бъдат преизчислени в евро от 1 януари 2026 година.

Промяната засяга таксите за посреднически услуги за чуждестранни работодатели, регистрацията на посреднически агенции и предприятия за временна работа. Плащането на таксите в брой с левове ще бъде възможно само в рамките на преходния период – до 31 януари 2026 година. След тази дата всички плащания към агенцията ще се извършват единствено в евро.

