ЦИК отвори регистрацията за инициативните комитети за президентския вот
Комитетите имат срок до 14 септември, партиите и коалициите – до 9 септември
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Комитетите имат срок до 14 септември, партиите и коалициите – до 9 септември
31 август е последният ден за възражения срещу годишните изравнителни сметки за отопление и топла вода
Изтече ключов срок
Каква е причината?
На вота през април ще участват 24 политически формации
Цените остават същите като през 2025 г.
Община Казанлък призовава гражданите да се възползват от удобните начини за плащане и да спазват сроковете, за да избегнат начисляване на лихви
Новите правила улесняват и работата с електронната идентичност
Трябва да се подаде до край на годината
Руският енергиен гигант е подал молба за удължаване на крайния срок
За коригиране на месечната вноска за ноември декларацията трябва да бъде подадена най-късно до 17 ноември
Физическите лица също декларират дължими данъци
Физическите лица също трябва да подадат декларация, ако получените от тях доходи не подлежат на авансово облагане от страна на предприятието или самоо...
До дни изтича ключов срок
НАП е изпратила имейл на близо 13 000 физически лиц
МОСВ бие аларма
Важно е потребителят да свери показанията на уредите в жилището си с тези, които топлинният счетоводител е вписал
Крайният срок за подаване на заявления е 29.08.2025 г.
Кога трябва да е готов грубият строеж
В обхвата на кампанията не влизат вноски от трети лица и внасяне на монети