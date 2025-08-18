Дадоха невероятен срок на стадиона на ЦСКА

Реконструкцията на стадион "Българска армия" продължава с пълна сила, като вече бяха поставени първите седалкови панели в централния сектор "А".

Той е единственият с монолитна стоманобетонна конструкция, а строителните дейности не спряха дори в неделния ден.

Монтираните панели са на първите два реда в една от секциите в дясната част на трибуната. Доставени са още бетонни елементи, които предстои да бъдат инсталирани през следващите дни.

Видеото на Kraxx допълва, че вече са избрани и седалките за "Армията". Още през май в Сектор "В" бяха поставени мостри за тестове, които обаче в момента вече не се намират на строителната площадка.

Амбицията на строителите е грубият строеж да бъде завършен малко след средата на септември.

