Звезда на Левски договори ключов трансфер

Капитанът на Левски Цунами ще продължи кариерата си в Турция. Сините и футболистът постигнаха договорка за трансфер в местния Ъгдър. 29-годишният бразилец е очакван в Истанбул за медицински прегледи в следващите часове, пише „Гонг“.

Ъгдър предлага много добри лични условия на защитника, чийто контракт ще бъде за 2.5 години. Левски ще получи символична сума за сделката, тъй като договорът на Цунами е до края на сезона, а и шансовете да бъде подновен не бяха особено големи.

Ъгдър заема седмо място в турската Първа лига с 30 точки. Отборът изостава на девет от лидера Амедспор. Клубът е мощен финансово, след като зад гърба му е Алаьоз Холдинг. Амбициите на ръководството са много големи, като целта пред тима беше промоция в Суперлигата още през миналия сезон, когато беше новак във второто ниво на турския футбол.

През тази зима отборът ще направи сериозна селекция, като освен Цунами, се очаква да подпишат още Ебрима Коли от Йънг Бойс, както и футболисти от елитните Еюпспор, Фатих Карагюмрюк и Генчлербирлиги.

Любопитното е, че Ъгдър привлече Антоан Конте от Ботев Пловдив преди година, а в отбора е и бившият футболист на Лудогорец Дорин Ротариу. Няма да е изненада и двамата да си тръгнат, а на тяхно място да бъдат привлечени нови чуденци, тъй като всеки клуб в Първа лига има право да картотекира до осем легионери.

Цунами беше привлечен в Левски от Станимир Стоилов в началото на 2022 година. За „сините“ той изигра 139 мача, в които вкара осем гола и направи 13 асистенции.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com