Промяна в Левски! Веласкес с интересни решения

Треньорът на Левски Хулио Веласкес подготвя сериозни рокади в състава за предстоящия двубой срещу Ботев Пловдив, като едно от най-интересните решения е свързано с Армстронг Око-Флекс. Зимното попълнение на „сините“ се очаква да започне като титуляр срещу бившия си клуб, след като досега бе използван по-пестеливо.

Ирландското крило, привлечено от „канарчетата“ през зимния трансферен прозорец, предизвика сериозно напрежение в Пловдив, като трансферът му срещна остро недоволство, включително и от страна на финансовия благодетел на Ботев Илиян Филипов.

В четвъртфиналния сблъсък за Купата срещу Лудогорец 23-годишният футболист остана на резервната скамейка, а титуляр по крилото започна Радослав Кирилов. Очакванията са националът този път да остане сред резервите, като Евертон Бала ще действа по десния фланг на атаката, а Око-Флекс ще заеме позицията отляво.

На върха на нападението Веласкес възнамерява да заложи на Хуан Переа, който ще стартира вместо Мустафа Сангаре. Колумбиецът вече откри головата си сметка със синия екип при победата с 3:1 над Ботев Враца, като същото стори и Око-Флекс. Сангаре пък получи шанс като титуляр при гостуването на Лудогорец, но отново не успя да се разпише.

Промени се очакват и в останалите линии. В средата на терена капитанът Георги Костадинов вероятно ще отстъпи мястото си на по-офанзивно настроения Мазир Сула, който ще си партнира с Акрам Бурас и Гашпер Търдин. По десния фланг на защитата Алдаир ще замени Оливер Камдем.

Рокада се готви и на вратарския пост, където Светослав Вуцов се очаква да се завърне сред титулярите за сметка на Мартин Луков.

С тези промени Веласкес ще търси по-голяма острота в атака и по-добър баланс в състава в опит Левски да се представи убедително срещу мотивирания тим на Ботев Пловдив. По информация на „Тема Спорт“.

