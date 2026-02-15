Пореден финал за Янаки Милев, малко не достигна за нов трофей

Националът на България за Купа „Дейвис“ Янаки Милев достигна до финала на двойки на турнира на клей в Анталия с награден фонд 30 хиляди долара, но остана на крачка от титлата. Милев и партньорът му Стефан Попович от Сърбия, поставени под номер 3 в схемата, отстъпиха пред британско-белгийския тандем Феликс Мишкер и Мартин ван дер Меерсхен с 1:6, 6:2, 8-10 след 68 минути игра.

След тежко начало българо-сръбската двойка намери ритъма си и изравни сетовете с убедително 6:2. В решителния шампионски тайбрек Милев и Попович изоставаха в резултата, но показаха характер и изравниха при 8-8. В последните две разигравания обаче съперниците бяха по-прецизни и затвориха мача.

Въпреки поражението, финалът в Анталия е ново силно представяне за Милев, който вече има пет титли на двойки от турнири на Международната федерация по тенис ITF и продължава да затвърждава позициите си в професионалния тур.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com