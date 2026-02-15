Интер разкъса Ювентус в лудо дерби и избяга към титлата

Интер победи Ювентус с 3:2 в голямото дерби на Серия А и направи огромна крачка към титлата. „Нерадзурите“ измъкнаха успеха в 90-ата минута с попадение на Пьотр Желински и вече имат осем точки аванс пред втория Милан. Ювентус остава пети и изостава сериозно в битката за върха.

Двубоят на „Сан Сиро“ започна вихрено. В 17-ата минута Андреа Камбиазо си отбеляза автогол при опит да пресече подаване на Луиш Енрике и Интер излезе напред. В 26-ата минута обаче Камбиазо се реваншира, след като засече подаване на Маккени и изравни.

Малко преди почивката домакините бяха на сантиметри от нов гол. Удари на Тюрам и Бастони разтресоха последователно двете странични греди, преди защитата на Ювентус да изчисти. Секунди по-късно дойде и ключовият момент - Пиер Калюлю получи втори жълт картон за нарушение срещу Бастони и остави гостите с човек по-малко, въпреки протестите за симулация.

С числено предимство Интер засили натиска след паузата. В 76-ата минута Франческо Еспозито се извиси и с глава направи 2:1 след центриране на Димарко. Ювентус обаче не се предаде и в 84-ата Мануел Локатели изравни с прецизен удар, отново след подаване на Маккени.

Когато мачът вървеше към равенство, Интер нанесе решителния удар. В 90-ата минута Пьотр Желински стреля по тревата от границата на наказателното поле и прати топката в мрежата за 3:2. „Сан Сиро“ избухна, а шампионската мечта на „нерадзурите“ изглежда все по-реална.

Първенство на Италия по футбол, срещи от 25-тия кръг в Серия "А":

Комо - Фиорентина - 1:2

Лацио - Аталанта - 0:2

Интер - Ювентус - 3:2

От петък:

Пиза - Милан - 1:2

В неделя:

Удинезе - Сасуоло

Кремонезе - Дженоа

Парма - Верона

Торино - Болоня

Наполи - Рома

В понеделник:

Каляри - Лече

Интер води във временното класиране с 61 точки, пред Милан с 53. Следват Наполи с 49, Ювентус и Рома с по 46, Аталнта с 42, Комо с 41 и др.

