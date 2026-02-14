ЦСКА отново прегази ЦСКА 1948

ЦСКА победи с 2:0 ЦСКА 1948 като гост в мач от 21-ия кръг на Първа лига. Новите попълнения Лео Перейра и Макс Ебонг донесоха втория успех на „армейците“ над съперника в рамките на седмицата.

Така тимът на Христо Янев отново се намести в Топ 4 и вече е само на 3 точки от Лудогорец и ЦСКА 1948. Новият треньор на бистричани Александар Александров-Алвеша пък стартира със загуба, която бе със същия резултат, както и в двубоя за Купата на България във вторник.

В 22-ата минтуа Елиас Франко центрира остро в пеналта на гостите, но Георги Русев не успя да засече топката и тя попадна в ръцете на Фьодор Лапоухов. Малко по-късно ЦСКА организира бърза атака, която завърши с удар на Лео Перейра, който бе отразен от Петър Маринов, а след това бе маркирана и засада на Перейра.

В 45-ата минута тимът от Бистрица пропусна златен шанс да открие резултата. Мамаду Диало получи пас от Борислав Цонев в наказателното поле, но стреля много слабо и право в ръцете на Лапоухов.

Веднага след това „армейците“ атакуваха и наказаха съперника си за пропуска. Джеймс Ето'о получи пред пеналта и продължи много технично надясно към Иван Турицов. Десният краен бранител центрира в наказателното поле, където Лео Перейра се възползва от неорганизираната защита на домакините и вкара топката във вратата на Петър Маринов.

След почивката Бруно Жордао отправи удар от дистанция в 54-ата минута, но много неточно в аут. В 67-ата минута Диего Медина получи на добра позиция и стреля, но Лапоухов нямаше проблеми да се намеси и спаси. Колумбиецът Алехандро Пиедраита направи своя официален дебют за ЦСКА, заменяйки голмайстора Лео Перейра в 71-ата минута. Алехандро Пиедраита отправи удар от дистанция в 83-ата минута, но не намери целта.

Три минути по-късно Ебонг подаде към Годой, но аржентинецът отправи изключително неточен удар в аут. Една от малкото възможности в мача за домакините се откри пред Мамаду Диало в 88-ата минута, но ударът му бе много-много неточен.

Минута по-късно ЦСКА вкара втори гол. Мохамед Брахими стреля от границата на пеналта, топката срещна левия страничен стълб, а след това Макс Ебонг бе най-съобразителен и вкара топката в опразнената врата.

ЦСКА 1948 - ЦСКА 0:2

Голмайстори: 0:1 Перейра (45+1), 0:2 Ебонг (89)

ЦСКА 1948: Петър Маринов, Диего Медина, Андре Хофман, Лаша Двали, Огнйен Гашвич, Йоан Манян, Флориан Кребс, Георги Русев, Борислав Цонев, Елиас Франко, Мамаду Диало

ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Иван Турицов, Теодор Иванов, Лумбард Делова, Анхело Мартино, Джеймс Ето'о, Бруно Жордао, Мохамед Брахими, Исак Соле, Лео Перейра, Йоанис Питас

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com