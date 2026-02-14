Лапорта каза как ще остава президент на Барселона

Настоящият лидер на каталунците Жоан Лапорта вече е определил официалния си слоган за предстоящите президентски избори в Барселона. Посланието на неговата кампания ще бъде кратко и ясно: "Ние защитаваме Барса" (Defendemos al Barça).

Основната цел на стратегията му е да демонстрира пред членовете на клуба, че никой не би могъл да защити интересите на "блаугранас" по-добре от сегашния управленски екип, начело с Лапорта. В съответствие с устава на клуба, Лапорта официално се оттегли от поста си на 9 февруари 2026 г., за да може да участва в надпреварата като легитимен кандидат.

Самите избори са насрочени за 15 март 2026 г.. Дотогава функциите на президент ще изпълнява досегашният вицепрезидент Рафа Юсте, който ще ръководи временната комисия в клуба. Победителят в изборния процес официално ще заеме позицията си на 1 юли 2026 г., когато започва новият мандат.

