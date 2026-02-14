Малинин проговори за тежката драма на Олимпиадата

Михаил Шайдоров от Казахстан поднесе най-голямата изненада на Игрите в Милано-Кортина 2026, след като триумфира в мъжкия турнир по фигурно пързаляне. Двукратният световен шампион Иля Малинин беше считан за фаворит за златото, но американецът се провали във волната програма, след като не издържа на голямото напрежебие.

Шайдоров, който започна вечерта след пето място в кратката програма, започна със страхотна комбинация от троен аксел и четворен салхов.

"Планирах това още преди Олимпийските игри. За мен беше важно да се наслаждавам на това, което правя, и да покажа добро каране, да покажа какво съм научил през годините. Първата ми комбинация е моят емблематичен елемент, но съжаление на няколко състезания не успях да го направя. Тази вечер обаче звездите се подредиха", каза той след надпреварата.

Малинин прегърна Шайдоров, който все още беше във възторг от изненадата.

"Казах на Малинин, че за мен е невероятно да споделям един и същ лед с него. Когато гледах как Иля се пързаля, бях изненадан, защото обикновено кънките му са отлични и той демонстрираше това през целия сезон. Но ледът е хлъзгав и не знам какво точно му се е случило", добави шампионът.

Олимпийското злато на Шайдоров носи дълбока емоционална тежест за Казахстан, не само като първото такова за страната, но и едва второто в историята на олимпийското фигурно пързаляне за нацията от около 20 милиона души.

Американският феномен Иля Малинин, смятан за практически недосегаем и почти сигурен златен медалист, се провали във волна програма. Той само три от седемте си планирани четворни скока, падна два пъти и наблюдаваше с недоверие как повече от две години състезателна доминация се разпаднаха до едва осмо място в крайното класиране.

В момента определено се чувствах не само нервен, но може би и ледът не беше най-доброто условие за това, което бих искал да имам. Това не е извинение, всички сме поставени в подобна ситуация, но нервите бяха просто непреодолими. Заставайки в началната си поза, всички травматични моменти от живота ми наистина започнаха да заливат главата ми. Толкова много негативни мисли нахлуха и аз просто не можах да се справя", каза той пред тълпа от репортери.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com