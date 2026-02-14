Ново люто дерби у нас ПРОГРАМАТА

Мачовете по телевизията днес, 14 февруари:

12.15 Септември – Монтана Диема спорт

14.00 Кайзерслаутерн – Гройтер Фюрт Диема спорт 3

14.15 Бъртън – Уест Хем Диема спорт 2

14.30 Стивънидж – Хъдърсфийлд Нова спорт

14.45 ЦСКА 1948 – ЦСКА Диема спорт

15.00 Еспаньол – Селта МАХ Спорт 4

16.00 Комо – Фиорентина МАХ Спорт 3

16.30 Вердер – Байерн Диема спорт 3

17.00 Манчестър Сити – Салфорд Диема спорт 2

17.00 Бърнли – Мансфийлд Нова спорт

17.15 Арда – Славия Диема спорт

17.15 Райо Валекано – Атлетико МАХ Спорт 4

19.00 Лацио – Аталанта МАХ Спорт 3

19.30 Севиля – Алавес МАХ Спорт 4

19.30 Щутгарт – Кьолн Диема спорт 3

19.45 Астън Вила – Нюкасъл Диема спорт 2

20.00 Лил – Брест Диема спорт

21.00 Аякс – Фортуна Ринг

21.30 Дармщад – Елверсберг Нова спорт

21.45 Интер – Ювентус МАХ Спорт 3

22.00 Реал – Реал Сосиедад МАХ Спорт 4

22.00 Ливърпул – Брайтън Диема спорт 3

22.05 Париж ФК – Ланс Диема спорт

