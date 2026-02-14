Проблем ! Медалите от Зимните игри се разпадат

С неочакван проблем се сблъскаха част от спортистите, които взеха медали в първите два дни на Олимпиадата в Милано-Кортина, в това число и Тервел Замфиров. Сноубордистът донесе на България първо отличие от 20 години насам, стигайки до бронзовото отличие в паралелния гигантски слалом.

Малко след награждаването 21-годишният българин се затича, а отличието му се отдели от връзката, като той все пак успя да го сглоби и да възстанови целостта му.

Подобен късмет обаче нямаше шампионката в спускането в алпийските ски - Брийзи Джонсън от САЩ. При едно от интервютата си след титлата впечатление направи това, че тя бе просто с връзката на врата си, но не и с отличието. И при въпрос от страна на репортерите тя отговори по следния начин:

"Ето го медалът", каза тя, вадейки златото от джоба си.

"А ето я връзката, както и малката частица, която трябва да ги държи заедно. Частицата се разпадна", добави Джонсън.

Такова оплакване имаше и от страна на Алиса Лиу, спечелила отборната надпревара във фигурното пързаляне заедно с останалите си съотборници от тима на Щатите.

"Медалът ми не се нуждае от връзката си", каза тя в социалните мрежи.

Оперативният директор на Милано-Кортина 2026 Аднреа Францизи обяви, че организаторите са наясно в проблема и проучват ситуацията, тъй като трябва да разберат какво точно води до разпадането на отличията.

Това не е първи подобен проблем. До февруари миналата година общо 22о медалисто от Игрите в Париж година по-рано бяха поискали медалите им да бъдат сменени поради сходни проблеми, както и износване.

Ето ги петимата български герои от Зимна олимпиада

С бронза си в паралелния гигантски слалом в алпийския сноуборд на игрите в Милано/Кортина Тервел Замфиров стана 5-ият българин с медал от зимна олимпиада.

Екатерина Дафовска донесе единствената ни титла с триумфира си в индивидуални дисциплина на 15 километра в биатлона през 1998-а в Нагано (Япония).

Първият медал за България печели през 1980-а Иван Лебанов - бронз в ски бягането на 30 километра.

Единственият спортист с повече от един медал е Евгения Раданова. В шорттрека тя има сребро на 500 метра и с бронз на 1500 метра в Солт Лейк Сити 2002 и отново сребро на 500 метра от Торино 2006.

С бронз може да се похвали и Ирина Никулчина в преследването на 10 километра в биатлона от Солт Лейк Сити 2002.

Благодарение на Тервел България вече има общо 7 медала от зимни игри - 1 златен, 2 сребърни и 4 бронзови.

