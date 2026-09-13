Шофьорските изпити зациклиха. Курсисти чакат месеци, губят пари и права
Автоинструктори от Монтана събират подписка заради липса на изпитващи, проблемът продължава вече пет месеца
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Автоинструктори от Монтана събират подписка заради липса на изпитващи, проблемът продължава вече пет месеца
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