Гръцките курорти съобщиха неочаквана новина

Няколко гръцки острова в Егейско и Йонийско море се оказаха в плен на тежко безводие, което принуди властите да обявят извънредно положение.

Министърът на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставрос въведе извънредни мерки на островите Тинос и Алонисос заради критичния недостиг на вода. По същата причина критична е ситуацията и на остров Карпатос.

Същевременно на остров Меганиси в Йонийско море вече съществуващите ограничителни мерки срещу безводието бяха удължени с още три месеца. На всички тези места се въвеждат стриктни ограничения за потреблението на вода за битови нужди.

Специалистите посочват, че основният проблем се крие в остарялата инфраструктура – близо 50% от питейната вода изтича в земята заради амортизирана водопроводна мрежа. В най-засегнатите райони вече стартира спешна подмяна на тръбите.

Ситуацията се усложнява допълнително от огромния брой туристи през летния сезон, както и от неефективното управление на ресурса в селското стопанство. Данни от проучване на Европейския съюз разкриват, че Гърция държи първото място в Европа по най-голям разход на вода за напояване на един хектар земя.

Добрата новина за българските летовници е, че в Северна Гърция и на полуостров Халкидики към момента няма проблеми с водоснабдяването. Въпреки това местните власти апелират към всички жители и гости на страната за разумно и отговорно потребление на водата през лятото.

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