Джипси кингс пеели минути преди взрива в Москва. Зловещи подробности   

Световноизвестната латина група Джипси Кингсе пяла на частното партито в Москва, което беше разтърсено от взрив, пише МК.

Малко преди експлозията, музикантите излезли на сцената в хитовия ресторант Балци Роси, за да изсвирят няколко песни.

Свидетели твърдят, че от терасата е звучал хитът „Bamboléo“, а минути по-късно експлозията е проехтяла на входа.

Нито един от музикантите не е бил ранен, веднага са ги вкарали в съблекалнята, пише МК.

Други обаче са имали по-малко късмет.

Мъж и жена са били първите, които са излезли от ресторанта. Един от свидетелите разказа, че мъжът бил с бяла риза, жената – с рокля. След като направила няколко крачки, жената паднала на земята, а мъжът имал обгорено черно лице, покрито с кръв.

Минути след това са пристигнали полицаи и лекари.

Вече 5 са жертвите на атентата, след първоначално обявените трима, още двама починаха от раните си в болниците в Москва.

Около 20 са ранените, като има поне шест пациенти, които още са с опасност за живота.

Пълна паника е била след взрива в района, предават медиите в Русия. Хората, които са били близо до ресторанта, са се втурнали към метрото.

После обаче започнали да се връщат, опитвайки се да разберат какво точно се е случило и да звънят в спешните служби.

В интервю за msk1, московчанка, която живее на съседната улица, каза, че е чула силен взрив. Друг на мястото на експлозията пък видял мъж без риза, с окървавена тениска, който се свлякъл на улицата.

Първоначалната версия, че газ е избухнал в кухнята на ресторанта, издържа само няколко часа.

Оказа се бомба. "Тя беше донесена, опакована като подарък, в ресторанта от неизвестна жена, която обаче беше спряна на входа от охранител. Експлозията се случи след като той не ѝ позволи да влезе на партито," съобщи NAC.

Бомбата била задействана дистанционно веднага след като извършителите видели, че жената няма да влезе.

Бомбата била пълна с ударни елементи, а експлозията се оказа толкова мощна, че главата на куриера била откъсната, а една от ръцете ѝ била намерена на пътя, близо до ресторанта.

В руските канали масово се разпространява информация, че охранителят бъде предложен за държавен орден посмъртно за предотвратяването на много повече жертви във вътрешността на ресторанта, където е имало около 50 души.

До момента няма информация коя е жената, която се е опитала да пренесе пратката, но редица медии вече твърдят, че става дума за терористична атака, подготвена от украински бойци.

Официалните руски медии първоначално твърдяха, че се провежда „сватба“, но според независими разследващи журналисти като Олег Кашин и медията Astra, събитието е било празненство за рождения ден на генерал.

Първоначално се спрягаше само името на генерал-полковник Александър Чайко, който е главнокомандващ на ВКС, но после се появиха и имената на други генерали като Селиверстов и Ярошевич, които също са родени на 1 август.

Медиите показаха как районът е бил препълнен с коли с черни номера и сили на Росгвардия.

Следствието вече работи по официална версия за самоделна бомба с дистанционно взривяване, с мощност около 1 кг тротилов еквивалент, натъпкана с метални сачми за по-голямо поразяване.

Към този момент се приема, че куриерът е бил използван на сляпо – т.е. тази жена наистина е мислела, че доставя легитимен подарък или пратка, а бомбата е взривена от разстояние.

В независимите руски платформи се прави директен паралел с убийството на пропагандиста Владлен Татарски преди три години.

Той беше убит по време на творческа вечер в кафене в центъра на Санкт Петербург, което по това време било собственост на основателя на ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин.

По време на събитието млада жена му подарява негов гипсов бюст като подарък. В статуетката е било скрито самоделно взривно устройство, което се взривява минути по-късно. Татарски загива на място, а над 30 души в заведението са били ранени. Руските власти тогава обвиниха за атентата украинските тайни служби.

Към момента руските служби официално квалифицираха случая като терористичен акт и също обвиняват украинските тайни служби за покушението срещу военния елит.