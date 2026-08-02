Нов кошмар във Франция. 30 000 затворени в домовете си

Властите призоваха днес 30 000 жители на общо пет общини в Източна Франция да останат по домовете си, след като пожар избухна в склад, класифициран като рисков, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"От съображения за сигурност жителите на Гандранж, Амневил, Витри сюр Орн, Клуанж и Ромба се приканват да останат по домовете си до второ нареждане", гласи предупредително съобщение на префектурата в Мозел.

Пожарът е лумнал в склад с площ от 500 квадратни метра на компания "Сейф", намиращ се в промишлената зона на село Гандранж и класифициран като рисков промишлен обект.

На мястото на инцидента бяха изпратени няколстотин пожарникари с близо 50 противопожарни коли, уточни пред АФП Оперативният център за пожарна безопасност и спасителни операции в департамент Мозел.

"Предвид наличието на химически продукти, мерките за временна изолация трябва непременно да продължат да се спазват", написа във Фейсбук кметът на Гандранж - Кантен Биго.