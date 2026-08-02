Екшън на летище! Спор за място предизвика масов бой

Единадесет пътници бяха свалени от самолет на летище Нюрнберг, след като масово сбиване на терминала ескалира до намесата на полицията.

Инцидентът е станал в петък вечерта, малко преди излитането на полет. По информация на германското издание Bild, конфликтът е започнал заради спор за място на опашката за качване на борда.

Според първоначалните данни в разправията са участвали около 20 души, разделени в две групи. Напрежението бързо прераснало във физическа саморазправа, след като 29-годишен турски гражданин ударил с юмрук в лицето 43-годишен свой сънародник.

На място незабавно били изпратени полицейски екипи, които овладели ситуацията, установили самоличността на всички участници и иззели записите от охранителните камери. След проверката 11 от замесените в сбиването вече били на борда на самолета, но били изведени и отстранени от полета по съображения за сигурност.

По данни на германските власти при инцидента няма пострадали. Разследването се води от граничната полиция, която изяснява всички обстоятелства около масовото меле.

Случаят е поредното напомняне, че дори конфликт, започнал още на терминала, може да доведе до сериозни последици за безопасността на полетите. Авиокомпаниите и летищните власти прилагат политика на нулева толерантност към агресивно поведение, като при подобни инциденти участниците могат да бъдат отстранени от полета и да понесат наказателна отговорност.