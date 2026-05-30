Голямо летище в Европа затвори! Причината

Полетите бяха спрени на летището в Мюнхен в събота, 30 май, след като двама пилоти съобщиха за предполагаемо наблюдение на дрон малко след 9:00 ч. сутринта. Това съобщи говорителят на полицията Щефан Байер пред Bild.

Байер заяви, че всякаква активност и на двете писти е спряла и на мястото на инцидента са пристигнали голям брой полицаи.

"В координация с германския контрол на въздушното движение, органите за сигурност решиха да затворят пистите'', каза говорителят, добавяйки, че ''не е възможно да се каже колко дълго ще продължи затварянето''.

Летището възобнови дейността си около 10:05 часа сутринта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com