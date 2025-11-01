Уникално! Наше летище пита пътниците накъде да има полети

До 15 ноември всеки може да даде мнение кои нови дестинации да бъдат добавени към полетната програма на летище Пловдив. Анкетата вече е активна на сайта на аеропорта и цели да събере реални предложения от пътниците, за да бъдат те взети предвид при разширяването на маршрутите през следващата година.

Пловдив в търсене на нови маршрути

В момента от летището се изпълняват полети до Лондон, Бирмингам, Манчестър, Белфаст, Тел Авив и Милано, а от този месец стартира и редовна линия до Братислава. Целта е да се добавят още европейски дестинации, съобразени както със зимния, така и с летния туристически сезон. Испания например отдавна е сред най-желаните посоки заради голямата българска общност там, но засега редовна линия не е открита.

Изпълнителният директор на летище Пловдив Красимир Пешев коментира, че инициативата за общественото допитване е резултат от постоянния интерес на пътниците към нови посоки: „Пускаме Милано, питат защо няма до Дубай; пускаме Братислава, защо няма до Виена. Даваме възможност на пътниците да изберат линиите и ние ще работим по тях.“

Анкета за бъдещето на летището

Резултатите от анкетата ще бъдат обявени на 15 ноември – датата, на която ще се осъществи и първият полет по новата линия Братислава-Пловдив. Очаква се маршрутът да предизвика интерес, тъй като словашката столица се намира само на час път с влак от Виена. Кметът на Пловдив Костадин Димитров подчерта, че усилията на местната власт вече дават резултати: „Надяваме се скоро да имаме тук в Пловдив ситуирани самолети. Това ще е ясен знак, че авиокомпаниите гледат на нашето летище като на стратегически партньор.“

По думите му общината и регионът активно подкрепят развитието на аеропорта, за да може пътуванията от Пловдив до европейски градове да станат още по-достъпни.

Ръст на пътниците и нови цели

Летище Пловдив посреща около 200 хиляди пътници годишно, но плановете са този брой да се увеличи с 50% още през 2025 г. и да достигне един милион до края на десетилетието. В момента седмично се изпълняват 21 полета, а новите линии до Милано и Братислава вече се радват на силен интерес.

„Живея в Пловдив и съм много щастлива, че се прибрах в родния си град директно, без да се налага да пътувам до друго летище“, казва пътничка по новия маршрут. Друг добавя: „Само да не спрат полета – ползвал съм го и преди, беше много удобен.“

Ключов фактор за растежа е създаденият фонд за развитие на летището, в който участват повечето общини от региона с финансови вноски. Управата очаква, че с общи усилия и с активното участие на пътниците Пловдив ще се утвърди като значим регионален авиационен център с все по-богата мрежа от дестинации.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com