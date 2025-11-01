Бизнес

Уникално! Наше летище пита пътниците накъде да има полети

До 15 ноември всеки може да предложи нови дестинации на сайта на аеропорта

Уникално! Наше летище пита пътниците накъде да има полети
01 ное 25 | 9:23
346
Иван Ангелов

До 15 ноември всеки може да даде мнение кои нови дестинации да бъдат добавени към полетната програма на летище Пловдив. Анкетата вече е активна на сайта на аеропорта и цели да събере реални предложения от пътниците, за да бъдат те взети предвид при разширяването на маршрутите през следващата година.

Пловдив в търсене на нови маршрути

В момента от летището се изпълняват полети до Лондон, Бирмингам, Манчестър, Белфаст, Тел Авив и Милано, а от този месец стартира и редовна линия до Братислава. Целта е да се добавят още европейски дестинации, съобразени както със зимния, така и с летния туристически сезон. Испания например отдавна е сред най-желаните посоки заради голямата българска общност там, но засега редовна линия не е открита.

Изпълнителният директор на летище Пловдив Красимир Пешев коментира, че инициативата за общественото допитване е резултат от постоянния интерес на пътниците към нови посоки: „Пускаме Милано, питат защо няма до Дубай; пускаме Братислава, защо няма до Виена. Даваме възможност на пътниците да изберат линиите и ние ще работим по тях.“

Анкета за бъдещето на летището

Резултатите от анкетата ще бъдат обявени на 15 ноември – датата, на която ще се осъществи и първият полет по новата линия Братислава-Пловдив. Очаква се маршрутът да предизвика интерес, тъй като словашката столица се намира само на час път с влак от Виена. Кметът на Пловдив Костадин Димитров подчерта, че усилията на местната власт вече дават резултати: „Надяваме се скоро да имаме тук в Пловдив ситуирани самолети. Това ще е ясен знак, че авиокомпаниите гледат на нашето летище като на стратегически партньор.“

По думите му общината и регионът активно подкрепят развитието на аеропорта, за да може пътуванията от Пловдив до европейски градове да станат още по-достъпни.

Ръст на пътниците и нови цели

Летище Пловдив посреща около 200 хиляди пътници годишно, но плановете са този брой да се увеличи с 50% още през 2025 г. и да достигне един милион до края на десетилетието. В момента седмично се изпълняват 21 полета, а новите линии до Милано и Братислава вече се радват на силен интерес.

„Живея в Пловдив и съм много щастлива, че се прибрах в родния си град директно, без да се налага да пътувам до друго летище“, казва пътничка по новия маршрут. Друг добавя: „Само да не спрат полета – ползвал съм го и преди, беше много удобен.“

Ключов фактор за растежа е създаденият фонд за развитие на летището, в който участват повечето общини от региона с финансови вноски. Управата очаква, че с общи усилия и с активното участие на пътниците Пловдив ще се утвърди като значим регионален авиационен център с все по-богата мрежа от дестинации.

Автор Иван Ангелов

