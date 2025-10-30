Какво става? Путин спря огъня

Руският президент Владимир Путин е наредил временно прекратяване на огъня и е заръчал на военните си да пропуснат чуждестранни журналисти, включително и украински, в районите на Покровск, Мирноград и Купянск, където според неговата версия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се намират в обкръжение. Това съобщи руското Министерство на отбраната (МО), цитирано от УНИАН.

В съобщението на руското ведомство се посочва, че "Министерството на отбраната на Руската федерация е получило заповед от Върховния главнокомандващ на Руската федерация да осигури безпрепятствено преминаване на чуждестранни журналисти, в т.ч. украински, при тяхно обръщане към командването на ВСУ, за посещение на районите на блокиране на украинските войски в Красноармейск (както руснаците наричат Покровск, – бел. ред.), Димитров (Мирноград, – бел. ред.), Купянск."

Министерство на отбраната на Руската федерация твърди, че руското командване е готово за тази цел да прекрати бойните действия за няколко часа в тези райони:

"Руското командване е готово при необходимост да прекрати бойните действия за 5-6 часа в тези райони, както и да осигури коридори за безпрепятствено влизане и излизане на групи представители на чуждестранни медии, включително украински, при условие на гаранции за сигурност както за журналистите, така и за руските военнослужещи."

По-рано Путин направи лъжливо изявление за ситуацията в Покровск и Купянск, твърдейки, че ВСУ са попаднали в обкръжение.

Той добави, че руската армия уж "не е против да допусне медиите, включително украински и чуждестранни, в зоната на обкръжение на противника", за да могат журналистите да "влязат, да видят какво се случва там, да поговорят с украинските военнослужещи и да излязат".

Институтът за изследване на войната (ISW) обясни смисъла на тази идея на Путин. Анализаторите отбелязаха, че той по този начин се стреми да заяви, че Русия не е пречка за мирния процес. В същото време ISW не потвърди твърденията, че руските войски са обкръжили Покровск или Купянск, пише Блиц.

