Мистерия със състоянието на Рамзан Кадиров.

Чеченските власти не публикуваха пълния запис от "Пряката линия" на Рамзан Кадиров, която трябваше да разсее слуховете за здравословното му състояние, но в крайна сметка само ги засили. Ефирът стана най-краткият през последните години, а самият лидер на Чечня през по-голямата част от времето мълчеше, докато негови подчинени говореха вместо него, пише dialog.ua, цитирано от "БЛИЦ".

Липсата на пълен видеозапис повече от 12 часа след излъчването изглежда като опит да се скрие реалното състояние на Кадиров, пише "Агенство".

"Пряката линия" на Кадиров се проведе в неделя, 14 декември, и беше излъчена по държавните телевизионни канали "Грозни" и "Вайнах", както и в техните социални мрежи и на страниците на самия Кадиров. Въпреки това, след ефира на официалните ресурси се появиха само отделни фрагменти.

Пълен запис все още няма, въпреки че видеоклиповете от всички предишни "Прав линия" от 2022, 2023 и 2024 година са в открит достъп.

Друга нетипична подробност беше времето на провеждане на "Пряката линия". За пръв път от много години тя се състоя в неделя, докато преди Кадиров общуваше с журналисти и жители на Чечня през делнични дни.

Официално в прессъобщение на сайта на чеченския лидер е посочено, че ефирът е продължил два часа. Но дори по тези данни той се оказа най-краткият от години. За сравнение, преди войната Кадиров можеше да говори по три до пет часа без прекъсване.

На практика самият Кадиров говореше още по-малко. Значителна част от ефира беше заета от изказванията на ръководителя на правителството на Чечня Магомед Даудов и доклада на мюфтията на републиката Салах-Хаджи Межиев.

По време на техните речи Кадиров седеше мълчаливо, без да влиза в диалог и без да отговаря на въпроси, което рязко контрастира с обичайния му агресивен и доминиращ стил на поведение от предишни години.

Необичайният формат на "Пряката линия" съвпадна с активизирането на слуховете за влошаване на здравословното състояние на чеченския лидер.

Изданието "Вьорстка" още на 5 декември, позовавайки се на източници, съобщи, че поради здравословни проблеми провеждането на "Пряката линия" тази година изобщо е под въпрос.

Едва на 9 декември чеченските власти официално потвърдиха, че ефирът ще се състои, и обявиха датата – 14 декември.

