Уиткоф с ключова среща със Зеленски и европейски лидери

Пратеникът на САЩ Стив Уиткоф ще се срещнe през уикенда с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в Берлин, съобщи АФП, като се позова на представител на Белия дом.

В срещата ще участва и зетят на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, предаде Ройтерс, като се позова на американски служител.

В. „Уолстрийт Джърнъл“ първи съобщи за визитата.

Решението да бъде изпратен Уиткоф, който ръководи преговорите с Украйна и Русия относно американско мирно предложение, подчертава нарастващата спешност за Вашингтон да преодолее оставащите разногласия с Киев по условията на плана, посочва БТА.

Очаква се да присъстват още френският президент Еманюел Макрон, британският министър-председател Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц, посочи „Уолстрийт Джърнъл“.

В четвъртък Белият дом заяви, че Тръмп ще изпрати официален представител на срещата само ако прецени, че има шанс да бъде постигнат напредък в преговорите за мир.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com