Трети ден! Земетресение тресе една страна, има заплаха за цунами

Трети пореден ден земетресения разтърсват Япония. Беше регистриран нов трус с магнитуд 6,5 по Рихтер.

Според японската скала земетресението е било с магнитуд 5,9.

В сравнение с мощното земетресение от понеделник, трусовете, усетени в сряда, са били с по-ниска сила.



След последното земетресение не е издадена заплаха от цунами, предава Bulgaria On Air.

Земетресението в сряда беше усетено главно в източните префектури Аомори и Хокайдо. Дълбочината на земетресението беше 30 километра.

В понеделник мощно земетресение с магнитуд 7,6 удари Япония, а във вторник трусове с магнитуд 6,7 бяха усетени в град Хончо.

Досега земетресението от понеделник е ранило 51 души, като числата продължават да нарастват, а властите предупреждават за възможността от още по-силни трусове в следващите дни, съобщи агенция AFP.

Земетресението разтърси сгради, разруши пътища, счупи прозорци и предизвика цунами с височина до 70 сантиметра (28 инча).

Японската метеорологична агенция (JMA) издаде във вторник рядко срещано предупреждение за мегаземетресение след опустошителното земетресение от предния ден. Агенцията заяви, че има повишена вероятност за силно земетресение с магнитуд над 8 през следващата седмица, съобщи Associated Press.

Японската агенция посъветва жителите на крайбрежните райони да бъдат нащрек, да подготвят аварийни комплекти и да се евакуират бързо, ако е необходимо.

"Ако в бъдеще се случи голямо земетресение, има вероятност да се образува огромно цунами, което да достигне района, или да се почувства силно разтърсване", добавиха от агенцията.

JMA заяви, че земетресението от понеделник е увеличило сеизмичните рискове по крайбрежието на Хокайдо-Санрику.

