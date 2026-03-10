Тийн джихадисти опитаха да взривят кмета на Ню Йорк

Двама млади мъже са обвинени в тероризъм, след като полицията съобщи, че са се опитали да извършат бомбена атака по време на протест пред дома на кмета на Ню Йорк. Според властите действията им са били вдъхновени от джихадистката групировка „Ислямска държава“.

Заподозрените са 18-годишният Емир Балат и 19-годишният Ибрахим Каюми. По данни на полицията те заявили, че са искали атаката в събота да бъде „дори по-голяма“ от атентата по време на Бостънския маратон през 2013 г., при който загинаха трима души и стотици бяха ранени.

Според полицията в Ню Йорк двамата се опитали да задействат две взривни устройства пред „Грейси Маншън“ – официалната резиденция на кмета на града Зохран Мамдани. В автомобила им е открита и трета бомба. Инцидентът е станал по време на протест срещу исляма. Нито едно от устройствата обаче не се е взривило.

Кадри от мястото показват как единият от заподозрените е задържан секунди след като запалва едно от взривните устройства, което не успява да детонира.

Главният комисар на полицията в Ню Йорк Джесика Тиш заяви, че двамата мъже са признали, че са били вдъхновени от „Ислямска държава“ и са гледали пропагандни видеа на групировката. По думите ѝ те нямат предишни криминални прояви.

Срещу тях са повдигнати обвинения, включително за опит за оказване на материална подкрепа на „Ислямска държава“ и за използване на оръжие за масово поразяване. „Имахме късмет, че устройствата не причиниха щетите, на които бяха способни“, заяви Тиш на пресконференция. „Но късметът не е стратегия. Подобни устройства могат да причинят опустошителни последици.“

По време на транспортирането до полицейското управление Балат казал: „Ако не го направя аз, ще дойде някой друг и ще го направи.“ По-късно той заявил, че се надявал атаката да бъде „дори по-голяма от бомбения атентат на Бостънския маратон“.

При първото си явяване в съда двамата се появиха със затворнически униформи, а федерален съдия разпореди да останат в ареста до следващото съдебно заседание на 8 април.

Според съдебни документи след ареста Балат поискал лист хартия и написал, че се заклева във вярност на „Ислямска държава“ и призовава за смърт на „неверниците“. Каюми също заявил, че е свързан с групировката и че е гледал нейна пропаганда на телефона си.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви, че обвинените „трябва да понесат пълната отговорност за действията си“ и подчерта, че градът няма да толерира тероризъм или насилие.

Разследването показало още, че едно от устройствата е било направено от триацетон трипероксид – изключително опасен и нестабилен самоделен експлозив, използван и при други терористични атаки. Полицията е открила и автомобил в квартала Ъпър Ийст Сайд, свързан със заподозрените, в който с помощта на робот е намерено още едно взривно устройство.

