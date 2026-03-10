Горивната криза застигна Далечния изток. Правителства пращат хората вкъщи

Войната в Близкия изток вече предизвиква сериозни сътресения в Югоизточна Азия, където правителства започват извънредни мерки за пестене на горива. Тайланд и Виетнам обявиха ограничения за пътуванията и насърчават работата от вкъщи, след като цените на бензина рязко скочиха, а по бензиностанциите се появиха дълги опашки.

Премиерът на Тайланд Анутин Чарнвиракул нареди на държавните институции и държавните компании да преминат към дистанционна работа за служителите, които не са на позиции с пряк контакт с граждани. Правителството съобщи още, че временно се спират всички задгранични обучения и служебни пътувания, финансирани от държавата.

Мерките са част от по-широка реакция на страните в региона, които се опитват да ограничат ефекта от нарушенията в доставките на петрол и газ, причинени от войната с Иран.

Подобни стъпки бяха предприети и във Виетнам. Правителството призова гражданите да ограничат използването на личните си автомобили, а Министерството на търговията поиска от компаниите да насърчават работата от вкъщи, за да се намали потреблението на гориво.

В страната вече се усещат сериозни последици от кризата. Цените на бензина са се увеличили с 32% от края на миналия месец, дизелът е поскъпнал с 56%, а керосинът - с цели 80%, показват данни на най-големия търговец на горива Petrolimex.

Виетнамското правителство обяви и извънредна мярка за облекчаване на пазара. От понеделник страната премахва вносните мита върху горивата, като решението ще остане в сила до края на април.

Властите предупреждават, че ситуацията остава нестабилна и развитието на конфликта в Близкия изток ще продължи да оказва силно влияние върху енергийните пазари и цените на горивата в региона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com