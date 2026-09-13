Старозагорски математици спечелиха четири медала на финала на AIMO Open в Ханой
Финалното състезание се проведе в Hoang Mai Star School
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Финалното състезание се проведе в Hoang Mai Star School
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Това е дестинация, напомняща Тайланд преди масовия туризъм и пълната комерсиализация
Българската страна изрази готовност за по-активен обмен и партньорство
Вкусът е като маршмелоу
Прекачването през Турция за момента не е нарушено
Срещата премина в дух на приятелство и желание за задълбочаване на културните, образователните и икономическите връзки
Тайланд и Виетнам ограничават пътуванията и работата в офис заради скок на цените и проблеми с доставките
То Лам се срещна с Румен Радев
Посещението на То Лам бележи 75 години дипломатически отношения и нов етап в сътрудничеството между двете страни
Мобилизирани са близо 117 000 военни
Бурята нанесе щети на близо 7000 къщи, наводни 28 800 хектара оризови насаждения
България е сред 12-те държави, за които отпада визовия режим
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Азиатската страна сяда на масата на преговорите с Америка
Отличието се връчва на дипломата за неговите особено големи заслуги в развитието на двустранните отношения
Направиха си романтична разходка с лодка
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