Уникална дестинация: В ресторант се храните за 5 евро, нощувката е 40, а горивото е 70 цента

Въпреки че лятото официално все още не е започнало, високите температури вече накараха много хора да се замислят за почивка на море. Сръбската TikTok-ърка Дара Милович, известна със своите съвети за пътуване и видеа на екзотични дестинации, привлече много внимание с видео, в което разкри място, което описва като истински рай за лятна почивка на невероятно достъпни цени, пише сръбското издание N1, цитирано от bTV.

Това е дестинация, напомняща Тайланд преди масовия туризъм и пълната комерсиализация. Това е Виетнам, страна, за която мнозина вярват, че скоро ще се превърне в една от най-търсените дестинации сред туристите.

Във видеото си Дара показа подробно колко струват основни неща там, а цифрите изглеждаха почти нереални за мнозина в сравнение с европейските курорти.

Според нея, шезлонги могат да се наемат само за едно евро, както и кафе или бира. Пресни тропически плодове се продават за около 80 цента, сладолед за около тридесет цента, докато хранене на щанд за улична храна може да се намери само за едно евро. По-сериозно хранене в ресторант струва около пет евро, а десерт - около две. Горивото също е значително по-евтино, отколкото в Европа, като литър бензин струва между 70 цента и едно евро.

Най-голямата изненада обаче е настаняването. Нощувка със закуска в луксозен курорт може да се намери за около 40 евро на човек. Така че дневните разходи за храна, напитки и забавления на плажа могат да останат между 10 и 15 евро.

„Докато в Европа харчим малко състояние за кафе и шезлонг, тук за 10 до 15 евро на ден можете да се храните в ресторанти, да пиете коктейли и да се наслаждавате на плажа като в луксозен курорт“, каза Милович във видеото.

За разлика от някои от по-популярните си съседни страни, Виетнам е успял да запази автентичната си атмосфера, природна красота и значително по-ниски цени. Именно това мнозина посочват като най-голямото му предимство.

Туристите са привлечени от дългите пясъчни плажове, екзотичната природа и богатата култура. Сред най-известните дестинации са остров Фу Куок, крайбрежният град Да Нанг, известният залив Ха Лонг, историческият град Хой Ан и впечатляващите оризови тераси в северната част на страната.

Виетнамската кухня също оставя силно впечатление. От известната супафо и пресни хлебчета до местно кафе с кондензирано мляко или яйца, гастрономическото предложение е една от причините туристите да се връщат отново и отново.

Виетнам има над 100 милиона жители и е една от най-населените страни в Югоизточна Азия. Страната е вторият по големина производител на кафе в света и най-големият производител на робуста.

