Деян Донков със смайващо признание за Анна Кошко

Деян Донков не спести похвалите към своята половинка Анна Кошко по време на общото им гостуване в "На кафе".

Актьорът призна, че е изключително впечатлен от превъплъщението на любимиата си в образа на Мерилин Монро.

"Анна е страхотна в ролята на Мерилин Монро. Играта ѝ е много по-добра от актьорите в киното", заяви Донков.

Думите му видимо развълнуваха младата актриса, която не скри колко важна е била подкрепата му за нея.

Анна призна, че първоначално самата тя не е вярвала, че ще успее да се справи с предизвикателството да влезе в кожата на легендарната холивудска икона.

"Деян повярва в мен, че мога да се справя с тази роля, след като аз самата не си повярвах", сподели тя. И добави, че именно увереността и подкрепата, които е получила от Донков, са ѝ помогнали да приеме ролята много по-спокойно и уверено.

